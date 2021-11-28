"Желтые жилеты" присоединились к масштабной акции протеста в Париже

Стихийные беспорядки вновь охватили Париж. К COVID-диссидентам уже по традиции присоединились "желтые жилеты". Демонстранты выступают против карантинных ограничений и политики президента Франции Эммануэля Макрона в целом. Акции протеста стремительно переросли в столкновения с полицией. Чтобы усмирить французов, правоохранители применили насилие и слезоточивый газ.