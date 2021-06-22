К памятной акции присоединились дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Японии

Белорусский народ вместе с народами других братских республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы снова вместе. Сегодня мы находимся на могиле Рихарда Зорге, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Мы говорим, что сегодня мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии