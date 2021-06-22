3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
К памятной акции присоединились дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Японии
К памятной акции присоединились также дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Стране восходящего солнца. Вместе со своими коллегами в 4:00 по минскому времени посол Беларуси Руслан Есин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Память освободителей почтили минутой молчания.
Белорусский народ вместе с народами других братских республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы снова вместе. Сегодня мы находимся на могиле Рихарда Зорге, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Мы говорим, что сегодня мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.
Сегодняв посольстве Беларуси в Токио открылась фотовыставка "Брестская крепость-герой", где представлены редкие кадры начала войны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов