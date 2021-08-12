ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

К патрулированию латвийской границы подключились сотрудники батальона специального назначения Госполиции

Рига ввела до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации, чтобы наделить своих пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Беларусь.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все