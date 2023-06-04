К проведению крупнейших в истории военных учений в европейском небе готовятся ВВС Германии

МаневрыAirDefender2023 пройдут с 12 по 23 июня с участием 25 стран. Будут задействованы до 10 тыс. военных. За время тренировок в воздух поднимут 240 самолетов. Кроме Германии, передовые оперативные пункты организуют в Чехии, Эстонии и Латвии. Целью учений заявлено укрепление и оптимизация сотрудничества между силами НАТО.