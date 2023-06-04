ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

К проведению крупнейших в истории военных учений в европейском небе готовятся ВВС Германии

ВВС Германии готовятся к проведению крупнейших в истории военных учений в европейском воздушном пространстве.

МаневрыAirDefender2023 пройдут с 12 по 23 июня с участием 25 стран. Будут задействованы до 10 тыс. военных. За время тренировок в воздух поднимут 240 самолетов. Кроме Германии, передовые оперативные пункты организуют в Чехии, Эстонии и Латвии. Целью учений заявлено укрепление и оптимизация сотрудничества между силами НАТО.

Маневры позволят оценить совместную реакцию участников на возможную чрезвычайную ситуацию. В этом контексте Германия будет выступать в качестве узла коллективной обороны европейского воздушного пространства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все