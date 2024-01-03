К рекордной смертности в Великобритании привели постоянные забастовки медиков

Постоянные забастовки медработников в Великобритании привели к рекордной смертности населения в 2023 году. Такие выводы делает издание The Telegraph.

Количество умерших превысило обычный показатель на 53 тыс. человек. И это самая высокая цифра для непандемийного периода со Второй мировой войны.

Журналисты подсчитали: в 2023 году протест британских медиков длился 38 дней. Врачи и младший медперсонал требовали повысить зарплаты на фоне высокой инфляции. Тенденция продлится и в наступившем году - с сегодняшнего дня в Британии начинается очередная стачка, которая продлится шесть дней и станет самой длительной в истории медицинской службы страны.