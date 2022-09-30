К России присоединились 4 новых региона

30 сентября в Москве подписаны договоры о включении в состав России четырех территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания состоялась в Кремле. Владимир Путин в своем выступлении призвал Киев начать мирные переговоры (при этом судьба присоединенных регионов обсуждению не подлежит. Свою судьбу новые граждане России выбрали решением большинства на референдумах). Как отметил Президент России, однополярный мир, основанный на подавлении и ограблении народов, лицемерен насквозь и должен прекратить свое существование. Также Владимир Путин прямо обвинил англосаксов в совершении диверсий против европейской энергетической инфраструктуры и подрыве газопроводов "Северного потока". В новых российских регионах с большой радостью встретили известие о долгожданном присоединении. В Москве отпраздновать это событие собрались десятки тысяч человек.