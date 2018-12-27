Отмечается, что Берлин заинтересован в медиках и IT-специалистах. Немецкие власти провели консультации с другими европейскими странами по данному вопросу. При этом большинство, особенно в Восточной Европе, отреагировала сдержанно на эти планы. А в Болгарии заявили об опасении из-за возможной утечки специалистов.