К сообществам ЧВК "Вагнер" заблокирован доступ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Ранее в Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связейФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и "необходимые меры принимаются".