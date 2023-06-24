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К сообществам ЧВК "Вагнер" заблокирован доступ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

К сообществам ЧВК "Вагнер" заблокирован доступ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Сообщество ЧВК "Вагнер" заблокировано в социальной сети "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщается на странице сообщества ЧВК в соцсети.

"Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в Реестр запрещенных ресурсов. Комментарий модератора: "Данный материал заблокирован по требованию Роскомнадзора на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.06.2023", - говорится на странице сообщества.

Также заблокирован доступ в сообщество, посвященное ЧВК "Вагнеру" в социальной сети "Одноклассники", убедился корреспондент ТАСС. При попытке зайти в сообщество появляется сообщение, что сообщество не найдено, недоступно или удалено.

Ранее в Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связейФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и "необходимые меры принимаются".

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