К украинскому опросу много вопросов. Не за горами местные выборы в Украине

Не за горами местные выборы в Украине. Власти страны анонсировали всенародный опрос о наиболее важных проблемах прямо во время региональных выборов 25 октября. В СМИ уже раскритиковали и сам опрос, и формат его проведения. Ведь мало того, что это может быть скрытая агитация, в Комитете избирателей Украины и вовсе заявили, что опрос в день голосования не предусмотрен Избирательным кодексом. Также отдельного обсуждения заслуживают пункты.

Политический эксперт Владимир Кацман в программе "112 минут" озвучил те вопросы, на которые хотят получить ответы простые граждане, а не тот опросник, который будет предложен Зеленским во время местных выборов.



