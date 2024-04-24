Ко Всебелорусскому народному собранию неподдельный интерес за рубежом - блогеры не скрывают эмоций

Как бы "демократические" страны "Европы не вычеркивали из своей сетки вещание белорусских каналов, наши соседи находят возможность следить за происходящим в Беларуси и не скрывают своих эмоций. В подтверждение - рассуждения блогера из Латвии. "Жаль, что в ЕС власть народа запрещена, - сетует Дмитрий", и рассказывает, с каким вниманием следят за белорусским событием его соотечественники.

Дмитрий Матаев, блогер (Латвия):

А в Латвии, по его словам, президента назначили американцы. И он в школах рекламирует гейповестку, рассказывает болгер. "Я еще бы и к латышской власти бы обратился на "Всенародном латышском собрании". Сказал бы, ну, сколько уже можно? В стране осталось минус половина населения. Половина. Было, 2,6 млн. Осталось 1,3 млн. И то вряд ли. Детей рождается в три раза меньше, чем 30 лет назад. В 3 раза меньше детей новорожденных в Латвии. Что же вы русских чморите? Вы думаете, что если вы зачморите русских, то и латышам будет хорошо?! Но где же хорошо вашим латышам? Тоже вот загибаются по хуторам латышским", - возмущается он.

"В Латвии демократия евросоюзовская. Поэтому назначают и депутатов, и исполнительную власть, и законодательную власть из-за каких-то там океанов. Народ в принципе не участвует", - уверен он.

"Кстати, у белорусов и нечего спрашивать у своего руководства. Лично я, если бы был белорусом, созывал бы собрание только лишь для того, чтобы сказать спасибо. Спасибо за прекрасную страну, за прекрасный народ, за прекрасные условия жизни вам, дорогая исполнительная, законодательная власть и Президент", - сказал блогер.

Неподдельный зарубежный интерес

К слову, новость об историческом событии в Беларуси не пропустило большинство российских информационных ресурсов - широко цитируют тезисы из сегодняшних выступлений нашего Президента. Новость об избрании Александра Лукашенко Председателем VII Всебелорусского народного собрания и о выборах членов Президиума облетела китайские СМИ. А популярная египетская газета "Египтянин сегодня", к примеру, разместила объемную статью с подробным рассказом о происхождении и содержании белорусского изобретения под названием ВНС.