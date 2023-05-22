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К взрывам на "Северных потоках" могут быть причастны минимум двое украинцев

В деле о взрывах на "Северных потоках" появилась новая деталь: к ним могут быть причастны минимум двое украинцев. С таким утверждением выступает немецкое издание.

Согласно совместному расследованию европейских СМИ, правоохранители несколько месяцев назад наткнулись на туристическое агентство, которое принадлежит двум украинцам и расположено в Польше. Именно оно, вероятно, является подставной компанией, которая арендовала судно "Андромеда". Его, как утверждалось ранее, использовали диверсанты, подорвавшие "Северные потоки".

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