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К Японии движется мощный тайфун

Япония готовится ко встрече тайфуна "Шаньшань". Местных жителей предупредили о сильных порывах ветра и ливнях.

Местные авиакомпании отменили в общей сложности почти 200 рейсов, приостановлено авиасообщение между островами. До пятницы отменили несколько маршрутов высокоскоростных поездов. Без света остались более 13 тыс. домов. На данный момент скорость порывов ветра в зоне действия тайфуна превышает 250 км в час.

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