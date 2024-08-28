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К Японии движется мощный тайфун
Япония готовится ко встрече тайфуна "Шаньшань". Местных жителей предупредили о сильных порывах ветра и ливнях.
Местные авиакомпании отменили в общей сложности почти 200 рейсов, приостановлено авиасообщение между островами. До пятницы отменили несколько маршрутов высокоскоростных поездов. Без света остались более 13 тыс. домов. На данный момент скорость порывов ветра в зоне действия тайфуна превышает 250 км в час.
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