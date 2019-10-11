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К Японии приближается самый мощный тайфун года

Супертайфун "Хагибис" приближается к Японии. Он может стать сильнейшим в истории страны. Синоптики предупреждают, что атмосферный вихрь пройдет через Токио и многие густонаселенные районы Японии. По всей стране ожидается штормовой ветер, есть опасность оползней, высоких волн. Авиакомпании объявили об отмене более 800 рейсов. По информации со спутников, сейчас скорость ветра шторма - более 250 километров в час, что эквивалентно урагану пятой категории. Правда, остается надежда, что шторм ослабнет.

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