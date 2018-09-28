К японским островам движется тайфун "Трами"

По прогнозам синоптиков, стихия может обрушиться на страну уже завтра. В связи с непогодой решено отменить около двухсот авиарейсов. Тайфун, который надвигается на Японию с юга, классифицируют как чрезвычайно мощный. В связи с этим специалисты дали стихийному явлению не только имя, но и порядковый номер - 24. Скорость ветра в эпицентре достигает 45 метров в секунду, а при порывах - 60. В связи с этим в стране предприняты необходимые меры безопасности, приостановлено внутренне сообщение с Окинавой.