К южным регионам Японии приближается мощный тайфун "Тапа"

Уже пострадали четыре человека в префектуре Окинава. Отменено свыше 280 авиарейсов. Прекращено движение автобусов, перекрыто несколько участков автодорог. "Тапа" стал 17-ым тайфуном, который сформировался в этом году в Тихом океане. Ожидается, что он затронет западное побережье страны, а также Корейский полуостров. Скорость ветра достигает 50 метров в секунду.