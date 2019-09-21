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К южным регионам Японии приближается мощный тайфун "Тапа"

Уже пострадали четыре человека в префектуре Окинава. Отменено свыше 280 авиарейсов. Прекращено движение автобусов, перекрыто несколько участков автодорог. "Тапа" стал 17-ым тайфуном, который сформировался в этом году в Тихом океане. Ожидается, что он затронет западное побережье страны, а также Корейский полуостров. Скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

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