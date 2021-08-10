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К зданию Сейма в Вильнюсе вышли тысячи недовольных правительством литовцев
Протестующие заявляют, что разочаровались во всех политиках. У здания парламента размещена стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой иронично стоит бутафорская колючая проволока. Недовольство дошло до предела, люди скандируют: "Позор! Парламент - вон!"
Последней каплей стало введение обязательной вакцинации. Из-за принуждений литовских политиков, непривитые не смогут нормально ходить на учебу и массовые мероприятия. А некоторые из-за своей позиции уже потеряли работу! Санитарная диктатура вынуждает людей высказывать свои требования. Среди них - отклонить обязательные паспорта вакцинации, отменить режим ЧС и отправить правительство в отставку.
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