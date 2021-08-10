К зданию Сейма в Вильнюсе вышли тысячи недовольных правительством литовцев

Протестующие заявляют, что разочаровались во всех политиках. У здания парламента размещена стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой иронично стоит бутафорская колючая проволока. Недовольство дошло до предела, люди скандируют: "Позор! Парламент - вон!"