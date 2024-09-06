К Земле летит астероид размером с два футбольных поля

Ученые обнаружили астероид заранее и следили за ним. Такое событие - не редкость: на Землю выпадают десятки тысяч тонн метеоритного вещества в год.

Сейчас ученые следят за действительно огромным астероидом - размером с два футбольных поля. По сообщениям NASA, он пролетит 15 сентября на расстоянии около 900 тыс. км от нашей планеты со скоростью более 40 тыс. км/ч. Специалисты говорят, что на данном этапе он не несет опасности для Земли, даже при отклонении от траектории.