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К Земле летит астероид размером с два футбольных поля
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Полутораметровый метеорит влетел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами. Скорость падения составила 17 км/с.
Ученые обнаружили астероид заранее и следили за ним. Такое событие - не редкость: на Землю выпадают десятки тысяч тонн метеоритного вещества в год.
Сейчас ученые следят за действительно огромным астероидом - размером с два футбольных поля. По сообщениям NASA, он пролетит 15 сентября на расстоянии около 900 тыс. км от нашей планеты со скоростью более 40 тыс. км/ч. Специалисты говорят, что на данном этапе он не несет опасности для Земли, даже при отклонении от траектории.