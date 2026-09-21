Кабинет Мелони освободил от автоналога более 70 % транспорта в Италии

Власти Италии нашли оригинальный способ снизить градус недовольства водителей, не вмешиваясь в самое больное - взлетевшие цены на бензин.

Кабинет Джорджи Мелони отменил на следующий год налог на владение автомобилем для машин мощностью до 109 лошадиных сил, а также для мотоциклов и мопедов. Налоговые каникулы затронут около 14,5 млн транспортных средств - это более 70 % всего автопарка страны.

Правда, щедрый жест будет действовать ровно один год и только для физлиц, причем строго на одну машину в семье. Цена такой уступки - почти 2,5 млрд евро.

Впрочем, как отмечают эксперты, этот шаг больше похож на агитацию перед парламентскими выборами 2027 года. Мелони предпочла не сделать топливо дешевле, а просто дать итальянцам сэкономить до 240 евро на содержании машин, тем самым заработав очки в свою политическую копилку.