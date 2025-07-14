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Кабмин Польши подает в суд на местный телеканал

В Польше разворачивается очередной громкий скандал. Кабмин страны подает в суд на местный телеканал "Телевидение Республики", обвинивший Туска в массовом приеме мигрантов.

В частности, ведущий этого канала осудил премьера за то, что тот "грузовиками ввозит в Польшу людей из Африки, с Ближнего Востока и из Южной Америки, которые убивают, крадут и насилуют на польской земле". Режиму Польши это не понравилось.

Польшасуд