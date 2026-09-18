Кабмин Украины уехал в Буковель в разгар бюджетного кризиса

Почти весь состав Кабинета министров Украины в разгар бюджетного кризиса уехал в Буковель.

Чиновники отправились на трехдневный международный саммит. Из-за этой поездки сорвался запланированный в Верховной раде час вопросов.

Депутаты узнали об отмене заседания только накануне утром. На встрече собирались обсудить произвол ТЦК, мизерные пенсии и поддержку учителей в прифронтовых регионах.

Один из депутатов Рады назвал поведение Кабмина неприемлемым во время войны и обвинил министров в побеге от острых социальных тем.