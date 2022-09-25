Власти Германии продолжают отказываться поставлять Украине танки. За это глава правящей партии Польши назвал немецких политиков вредителями. Качиньский заявил: "Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит".



Он также отметил, что Берлин "продолжает настаивать на невыгодном для Украины мире". Варшава же настойчиво усугубляет дипломатический конфликт с Берлином.



В Сети активно распространяется архивный выпуск газеты "Гардиан". Оказывается, еще 8 лет назад у британской прессы была совершенно иная риторика. В качестве примера публикация 2014 года. "В Украине США втягивают нас в войну с Россией. Роль, сыгранная Вашингтоном в Украине, и его поддержка местных нацистов имеют огромные последствия для остального мира", - информировали журналисты.