Качиньский обвинил ЕС в попытке свержения власти в Польше

Ярослав Качиньский, которого считают серым кардиналом польского президента, обвинил Евросоюз в попытке свержения правительства своей страны. ЕС поддерживает оппозицию и помогает ей в противостоянии властям, сказал он.

Отношения Варшавы и Брюсселя уже не первый год отравляет острый конфликт: поляков обвиняют в нарушении демократических принципов из-за попыток ограничить самостоятельность судебной власти. В наказание Еврокомиссия приостановила перечисления из бюджета ЕС - речь идет о сумме в 35 млрд евро, которые предполагалось предоставить как в качестве грантов, так и в форме кредитов.