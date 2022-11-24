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Качиньский обвинил ЕС в попытке свержения власти в Польше
Ярослав Качиньский, которого считают серым кардиналом польского президента, обвинил Евросоюз в попытке свержения правительства своей страны. ЕС поддерживает оппозицию и помогает ей в противостоянии властям, сказал он.
Отношения Варшавы и Брюсселя уже не первый год отравляет острый конфликт: поляков обвиняют в нарушении демократических принципов из-за попыток ограничить самостоятельность судебной власти. В наказание Еврокомиссия приостановила перечисления из бюджета ЕС - речь идет о сумме в 35 млрд евро, которые предполагалось предоставить как в качестве грантов, так и в форме кредитов.
Качиньский считает, что деньги здесь используются как инструмент провоцирования госпереворота: он настаивает также, что именно Брюссель отказывается от любых компромиссов.
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