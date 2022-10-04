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Качинский требует размещения в Польше американского ядерного оружия
Польские власти, по всем приметам, впали в настоящий милитаристский психоз. Президент Дуда потребовал от стран НАТО продолжить наращивание производства оружия для Украины. По его словам, орудия убийства для Киева производятся в большом объеме, но их все равно недостаточно. В унисон с Дудой высказался Ярослав Качинский - глава правящей партии и серый кардинал правительства, которого считают фактическим хозяином страны. Качинский требует размещения в Польше американского ядерного оружия. По его словам, сейчас оно дислоцируется лишь на территории Турции, но официальная Варшава будет добиваться для себя такого же права.
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