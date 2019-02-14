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Кадеты одного из латвийских полицейских колледжей станцевали под народную песню

Акция прошла в центре социального ухода в Кекаве. На видео также присутствует бобер Бруно. Это талисман полиции Латвии, который 15 лет обучает детей правилам дорожного движения.

Видео, опубликованное в декабре в "Фейсбуке", просмотрели сотни тысяч человек. Причем, оценили и сам поступок кадетов, и хореографию.

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