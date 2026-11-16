Кадровый кризис в здравоохранении Эстонии: медики уходят в клиники с суточным режимом

Острый кадровый кризис разгорелся в здравоохранении Эстонии. Решение двух крупнейших больниц Таллина отказаться от суточных дежурств вынуждает медперсонал искать новую работу.

Медсестер и санитаров переводят на 12-часовой график, объясняя это заботой о безопасности пациентов и снижением врачебных ошибок из-за усталости.

Однако сами медики реформу встретили в штыки и уже подали петиции против нововведения. Суточные дежурства позволяли сотрудникам экономить на дороге, планировать время с семьей и подрабатывать в других клиниках.

Теперь персонал опасается резкого падения доходов и начинает уходить в другие больницы, где суточный режим работы пока сохраняется.