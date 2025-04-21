Кадровые перестановки. Правительство Украины назначило трех новых замминистров обороны

Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского военного ведомства Рустема Умерова.

"Решением Кабинета министров Украины сегодня первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств… Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами", - написал Умеров на своей странице в соцсети.

По его словам, заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, ранее возглавлявший главное управление логистики Генштаба ВСУ. Еще одним замом назначен Александр Козенко, с 2023 года занимавший должность советника министра обороны.

"Также информирую, что завершил работу на должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник… Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства", - добавил Умеров.