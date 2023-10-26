Кадровые изменения в Польше - силовики боятся разоблачений своей преступной деятельности

Грядут кадровые изменения и в польской полиции. Силовики боятся разоблачений своей преступной деятельности. По сообщениям местных СМИ, по собственному желанию намерен уволиться шеф полиции - генеральный инспектор Шимчик. Журналисты уточняют, что он планирует заявить об этом в День независимости Польши 11 ноября. Напомним, Шимчик - этот тот самый шеф польской полиции, который случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного в Украине.