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Кадровые изменения в Польше - силовики боятся разоблачений своей преступной деятельности

Грядут кадровые изменения и в польской полиции. Силовики боятся разоблачений своей преступной деятельности. По сообщениям местных СМИ, по собственному желанию намерен уволиться шеф полиции - генеральный инспектор Шимчик. Журналисты уточняют, что он планирует заявить об этом в День независимости Польши 11 ноября. Напомним, Шимчик - этот тот самый шеф польской полиции, который случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного в Украине.

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