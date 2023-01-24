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Кадровый хаос в Киеве
В отставку отправляются сразу несколько крупных украинских чиновников. Это замминистра обороны. Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ, оказался замешанным в скандале с закупками продуктов питания. Также уволены заместитель генерального прокурора, два заместителя министра развития общин и территорий Украины и замминистра социальной политики. В отставку отправили пятерых глав регионов. Лишился должности и заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Кадровые перемены в офисе Зеленского связаны с повышением уровня контроля над Киевом со стороны США. Такое мнение выразил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Вашингтону необходимо полное переформатирование власти в Украине. И эти увольнения далеко не последние.
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