Париж, Лион, Марсель, Лилль - десятки французских городов сегодня мобилизовались по призыву "желтых жилетов". По всей стране на улицы, по данным профсоюзов, вышли до полумиллиона человек. Демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в сфере образования и госсекторе встретили жесткий отпор сил правопорядка. Силовики активно применяли весь арсенал спецсредств. Мирных протестующих травили газом, сбивали с ног водометами, теснили щитами, избивали дубинками, невзирая на возраст и пол. Люди могли защититься лишь зонтиками и масками.

Накануне глава МВД Пятой республики отменил запрет на использование светошумовых гранат, несмотря на случаи, когда они калечили протестующих.

Есть тяжелые последствия: в Сент-Этьене молодому человеку полицейской гранатой оторвало руку, как ранее подростку на студенческих митингах. Другому протестующему проломили голову. Еще один участник был сбит с ног несколькими полицейскими, после чего его оставили без сознания на тротуаре, не оказав никакой помощи. Свидетели описывают удар по голове, нанесенный юноше перед уходом полиции.

По данным профсоюзов, по всей стране прошли 1 750 собраний и манифестаций. Забастовка объединила студентов, работников транспорта, медиков, строителей, фермеров и участников движения "желтых жилетов". Люди недовольны ростом стоимости жизни, рекордными ценами на топливо и бездействием властей. Они требуют поддержки государственного сектора и справедливого распределения бюджетных средств не только на оборону. Это, кстати, единственная статья бюджета, которая растет. Социальные напротив сокращаются на фоне рекордного госдолга.

Акция 17 октября стала продолжением целой серии выступлений молодежи. Она явно не будет последней в преддверии грядущих президентских выборов.