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Кадры грандиозного пожара в Камбодже облетели мировые СМИ

ЧП в Камбодже - в городе Пойпет загорелось казино "Гранд Даймонд Сити". Известно о 10 погибших и 30 пострадавших. Возгорание произошло ночью, пожар длился пять часов, только к утру огонь удалось взять под контроль. Сотни человек - посетители и персонал - оказались в ловушке, не в состоянии покинуть горящее здание. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди пытаются покинуть здание через окна.

На место происшествия были отправлены 360 сотрудников экстренных служб и 11 пожарных машин, спасатели ищут пострадавших. Сообщается, что власти Камбоджи обратились за помощью к Таиланду, граждане которого также попали в огненную ловушку.

Пойпет находится рядом с тайским городом Араньяпратет, поэтому здесь развита приграничная торговля и туризм. Причина возгорания казино пока не известна. Внутри здания до сих пор могут находиться около 400 человек.

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