Кадры избиения участницы штурма Капитолия появились в Сети

В Сети появилась видеозапись "работы" полицейских, защищавших Капитолий. В кадре офицеры избивают лежащую на земле Эшли Бэббит - бьют так, что от ударов сломалась деревянная дубинка. По официальной версии, Розанна погибла во время штурма Капитолия 6 января, задавленная толпой. Ее родственники так и не получили полный отчет о вскрытии и обследовании тела. Было лишь отмечено, что девушка погибла от того, что "не получила вовремя медицинской помощи". Могла ли она выжить, если бы не получила удар дубинкой по голове - об этом уже поздно судить.



На другом видео слышно, как один из ее друзей зовет на помощь потерявшей сознание девушке. Бойленд стала одной их четырех погибших в беспорядках у Капитолия. Эшли Бэббит была застрелена в здании, другого протестующего полиция столкнула со стены. Еще один сторонник Трампа умер после того, как рядом с ним разорвалась брошенная полицией светошумовая граната и полиция начала стрелять резиновыми пулями.