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Кадры последствий 11 землетрясений публикуют жители Сицилии

Кадры последствий 11 землетрясений публикуют жители Сицилии

Подземные толчки, которые произошли накануне из-за активности вулкана Этна магнитудой 4,9, значительно разрушили жилой сектор, частично перекрыты трассы и магистрали. Сообщается о десяти пострадавших.

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