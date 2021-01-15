Кадры северного сияния из иллюминатора МКС

Завораживающие кадры с Международной космической станции. Роскосмос поделился с пользователями сети роликом, показывающим северное сияние с околоземной орбиты. Из иллюминатора МКС также прекрасно видны океаны, облака, ночные города и даже Млечный Путь! К слову, посмотреть красоту нашей планеты могут все: космонавты регулярно выкладывают похожие видео к себе на страницы в социальных сетях.