Кадыров сообщил о возвращении чеченских подразделений в зону спецоперации в Украине

Адам Делимханов приступил к выполнению задач специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Герой России, депутат Госдумы России Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР", - написал Кадыров.

Глава региона призвал россиян набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов. Как напомнил политик, раньше он уже анонсировал позитивные изменения на полях сражений, и позднее его слова всегда подтверждались.

На опубликованном видео Делимханов рассказал, что российские военные подготовили "мероприятие" против националистов, занявших "несколько городов и сел". Боевикам ВСУ "не уйти" от запланированных действий союзных сил, заверил депутат. Кроме того, парламентарий анонсировал масштабное наступление российских военных.