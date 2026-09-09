Как Беларусь и Ирак выстраивают сотрудничество, несмотря на постоянные военные конфликты

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Ирано-Иракская война, Война в Персидском заливе, вторжение США в 2003 году, борьба с терроризмом. Здесь живут в постоянном ожидании войны. Не было и трех лет, чтобы ее здесь не было. И при всем этом здесь стараются просто жить.

В "Специальном репортаже" расскажем о белорусском в Ираке. Съемочная группа отправилась в Багдад, пообщались с теми, кто учился в Минске и Могилеве, кто в нашей стране обрел любовь. Есть те, кого это чувство подтолкнуло рассмотреть Беларусь как надежного еще и экономического партнера. Дипломатические отношения между Беларусью и Ираком установлены 26 декабря 1996 года.

"В Междуречье все началось: письменности, первые своды законов и так далее. И, конечно, в то время еще не было современного Ирака, и не было современной Беларуси. Но, к счастью, история наших стран сложилась так, что нас связывают долгие годы конструктивного сотрудничества. В разные времена и в советское время наши народы дружили. Очень важно, что за тот путь, который мы прошли вместе, мы нигде друг друга не подвели за всю историю наших отношений", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Анатолий Глаз.

Айман аль Бакри рассказал, что в среднем в иракской семье по три ребенка. В его семье вовсе пять детей. Все его сестры и браться приезжали в Беларусь. "Когда человек приезжает в Беларусь один раз, он захочет приехать еще. Белорусские люди очень добрые, они всегда помогут, ответят на вопросы", - сказал он.

Багдад в окружении крепких мужчин, друзей Беларуси. Айман и путеводитель по столице, и переводчик. Образование получал в Беларуси в лингвистическом. В нашей стране живет почти 20 лет, не забывая при этом навещать близких в Багдаде.

"В Минске много зелени, культура, чистота. У нас просто настолько много было войны в Багдаде, что многое разрушено. И дай Бог, после войны мы вернемся снова к тому, как было раньше", - выразил надежду Айман аль Бакри.

С другой стороны, про чистоту и порядок в Беларуси - это тоже наш путь. В Багдаде весной высадили свыше 300 тыс. многолетних теплолюбивых деревьев. Акации и альбиции, они устойчивы к экстремальной жаре, создают тень, очищают воздух. Столица страдает от песчаных бурь, плюс постоянный полив. В 10-миллионной столице до сих пор нет метро, строительство планируют вот-вот возобновить, это просто необходимость. Только зарегистрированных в Багдаде 4 млн авто.

"Мне очень нравится облик Минска. Каждый раз, когда я приезжаю в Минск, я вижу, как он преображается, строятся новые районы, и делают это на очень высоком уровне. Мы в Багдаде хотим сделать что-то по примеру Минска. До 2003 года у нас были очень хорошие межгосударственные отношения. Мы мечтаем вернуться к такому высокому уровню. Этого хотят люди. Нам нужно все. Население Ирака больше 43 млн человек. Мы заинтересованы в возобновлении работы посольства, в открытии прямого рейса", - заявил заместитель губернатора Багдада Али аль Аззави.

Директор ресторана Таха аль Аззави показал дело жизни нескольких поколений. У его семьи сеть ресторанов быстрого питания по всему Багдаду. Специализируются на бургерах, недавно начали делать еще и шаурму, но их фишка - замкнутый цикл. У них есть фермы, пастбища, хороший отборный корм, всегда свежая говядина, есть плантации с овощами для гарнира. В Ираке любят вкусно и много есть.

Около 700 человек работает в компании. Таха собирается в командировку в Минск. Узнал, что есть предприятие, чье оборудование будет кстати им на кухне. Хотя что оборудование, он планирует открыть такой же ресторан в Могилеве.

"В Беларуси все по закону делается. Все, что я могу сказать, когда закон есть, это круто", - подчеркнул Таха. Он знает, о чем говорит, учился в Белорусско-российском университете в Могилеве.

На одном из объектов Багдада хорошо помнят белорусских специалистов: дизайнеров, строителей, инженеров. 20 человек возводили дома в элитном районе столицы Ирака. Все квартиры раскупили в этом доме еще до сдачи объекта, а это пример 260 кв. м с отделкой. В дизайне квартир использовались самые современные технологи. Но самое лучшее здесь - вид на реку Тигр.

Через Тигр можно увидеть нефтяные скважины. Их совсем скоро должны перенести оттуда, так как строят там много. Мечта директора компании - возвести район, где белорусы чувствовали бы себя как дома. Такой район у него в нашей стране есть. В Беларуси живет жена, дети, сам он тоже часто приезжает. Но визуала мало. Он хочет, чтобы в Багдаде было все из белорусского.

В Ираке сейчас все больше частных клиник, хотя по закону гражданам положено бесплатное медицинское обслуживание в государственных. Из-за постоянных военных конфликтов система глобально истощена. Особенно чувствуется это в сельской местности из-за оттока кадров. Те, кто получил образование за рубежом и вернулся, становятся наиболее востребованными. Тоока Мушрек Алаа Хуссейн выпускник БГМУ, окончил вуз в 2015 году, в итоге доучился до кандидата медицинских наук. В общей сложности 14 лет он учился в Минске.

В БГМУ Тоока Мушрек Алаа Хуссейн поступил по примеру старшего брата. У них династия стоматологов. Клинику, в которой он теперь работает, открывала еще их мама. Сегодня ее пациенты к сыновьям приводят своих детей. И уже как традиция белорусский диплом есть и у других врачей.

Без качественной медицины и наличия лекарств никак. Иракский рынок огромен. Свыше 40 млн человек проживает в стране. Белорусские фармпредприятия поставляют лекарства, но пока в небольших объемах. И зачастую закупает Ирак их из третьих стран, а прямые поставки ускорят логистику и гарантируют качество.

"Я клинический фармацевт, у меня есть сеть аптек в Ираке. Я заинтересован в поставках разных продуктов. Точно могу сказать, что вся продукция, произведенная в Беларуси, качественная", - заявил директор сети аптек Мухаммад аль Каисси.

Достигнуты договоренности о регистрации трех белорусских фармпредприятий. Переходим к новому этапу - регистрации фармпрепаратов.

"В первую очередь нужно отметить, что это препараты, необходимые для терапии хронических заболеваний, потому что в Ираке отмечается рост смертности от неинфекционных заболеваний. Это препараты, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы, направленные на контроль артериального давления. Это препараты, связанные с терапией онкологических заболеваний, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта", - отметил гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Юрий Походня.

Минск - Багдад, наши отношения порой строятся вопреки. Непростая ситуация в регионе, трудности в логистике, платежи, санкции. Беларусь показывает хорошие цифры по экспорту в Ирак, несмотря ни на что. Фармацевтика, продукты питания, в том числе и сухое детское, образование, строительство, помощь стране в модернизации энергетической отрасли, промышленная кооперация, экономика, которая строится на уважении, доверии и личном отношении.