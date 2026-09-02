Сегодня срок, когда в Бельгии планировали свернуть завуалированный режим ЧП и убрать с улиц Брюсселя армейские патрули, но этого не случилось.

Если вы думали, что реальная война и Европа - это все-таки очень далекие понятия, то вы не были в Брюсселе этим летом. В столице Евросоюза, где заседает Европарламент, - стреляют. Да так, что вводится режим ЧП. Его стыдливо не называют как чрезвычайное положение, но от этого ситуация выглядит полным сюрром.

Блокпосты в горячих точках, запрет на массовые скопления людей, вооруженные солдаты на станциях метро и прокуроры под круглосуточной охраной. Зачем? Да потому что за 1,5 года случилось почти 200 перестрелок. Когда по центральным площадям палят из Калашникова, становится не до смеха.

Порт Антверпена - кокаиновые ворота Европы

Армию ввели еще весной, в Брюсселе начали действовать патрули: 45 военнослужащих вместе с полицией в подземке и железнодорожных вокзалах. Развертывание продолжалось все это лето. В конце августа, после новой волны перестрелок, министр внутренних дел заговорил об усилении и возможном расширении режима. То есть планировали управиться до 2 сентября, но не получилось.

Режим с армией и блокпостами продлится еще октября. Как же Бельгия, страна с высочайшим уровнем жизни и развитой экономикой, вдруг оказалась на грани потери контроля над собственной безопасностью? Порт Антверпена стал главными воротами в Европу для запрещенных веществ.

В 2025 году бельгийские таможенники изъяли почти 55 тонн кокаина, а еще 20 с лишним тонн марихуаны. Как вам такой "райский европейский сад"? По некоторым оценкам, изъятое - это жалкие 10-20 % от реального оборота, который оценивается в 12 млрд евро минимум.

А перестрелки на улицах Брюсселя - это война между наркокартелями за влияние. С начала 2025 года и по август 2026-го в Брюсселе зафиксировано 170 перестрелок. И это не гангстерское кино, а реальность. 8 погибших в прошлом году, двое - в этом.

Бельгийцы ради безопасности переезжают из больших городов

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Большие города, метрополии сегодня стали местом концентрации огромного числа иммигрантов и этнических банд. Именно эти банды выясняют между собой отношения, и жители этих городов напрямую зависят от настроения этих банд. Например, в таких странах, как Бельгия или Франция, происходит некоторый феномен, который называется "иммиграция локального населения", то есть сами бельгийцы, коренные жители этих стран предпочитают не жить в больших городах, а жить за их пределами, потому что они чувствуют себя там больше в безопасности. То есть большие города, можно сказать, вышли полностью из контроля, и поэтому местные коренные жители предпочитают там не жить, приезжать только максимум на работу, а жить где-то за городом, подальше от всех этих происшествий".

Европейская солидарность: наркотрафик гуляет по ЕС

Однажды стрельба началась прямо перед пиццерией, где семьи ужинали на террасе. Очереди из автомата - на несколько минут. И власть по вопросу мер - расколота. Глава МВД - за жесткие меры. Мэр Брюсселя - против. Мол, военные на улицах - это перебор, это не по-европейски. Прекрасная иллюстрация демократии ЕС: когда надо действовать - начинаются бесконечные согласования.

В итоге режим усиления все-таки ввели. В столицу перебросили дополнительные полицейские контингенты и армейские части. В северных кварталах ввели комендантский час: с 01:00 до 06:00 все кафе и бары закрыты. Блокпосты, обыски, бронетехника. Но тут такое дело. Брюссель пытается зачистить улицы, усиливает меры. И что происходит? Эффект домино. Давление в одной точке - и наркопотоки просто перетекают к соседям, во Францию, Испанию, Португалию.

Нарковойна перекидывается на соседей, а Беларусь, которую в этом самом Брюсселе так любят критиковать, за 11 лет сократила число наркопреступлений в два раза. Без введения ЧП на улицах, без комендантского часа, без армии, без перестрелок в центре города. Об этом в Европе никто не говорит.

Европа любит поучать, вводить санкции и раздавать "ценностные ориентиры". При этом ее собственная столица стремительно превращается в наркопритон. Кто кого должен учить жить - большой вопрос. Однако называть вещи своими именами и официально объявлять чрезвычайное положение европейские чиновники упорно не хотят.

Получается классическая формула ЕС: меры вводим, армию привлекаем, улицы патрулируем, а бумажку со страшным словом "ЧП" подписывать - ни в коем случае. Иначе туристы испугаются, инвесторы убегут, и еще кто-нибудь подумает, что в столице Евросоюза начались реальные проблемы. Лучше скромно назовем это "административными полицейскими мерами". Звучит почти как "временные трудности с парковкой", а не война наркокартелей с сотней перестрелок за год.