Как Детройт превратился из города машин в крупнейшего банкрота

Детройт (штат Мичиган) - город-символ "ржавого пояса" США и первый нашумевший город-банкрот.

Детройт некогда был сердцем автомобильной промышленности Америки. Генри Форд первым в мире внедрил принцип конвейеров производства. Время сборки одного шасси для автомобиля сократилось с 12 часов до 93 минут. Генри Форд стал платить рабочим 5 долларов в день, вдвое выше, чем по стране.

Именно в Детройте создавался средний класс - семья, дети, домик в пригороде и автомобиль, который мог позволить себе отныне каждый рабочий. Даже советские Ильф и Петров на купленном Ford открывали свою одноэтажную Америку.

Как рождалась и умирала тяжелая промышленность США, потянув за собой города и судьбы людей, как сердце страны превратилось в "ржавый пояс", лучше всего узнать от жителей города.

Лара Дмитручина, член Коммунистической партии:

"Я родилась и выросла в Детройте. Моя семья приехала из Беларуси, чтобы работать в сталелитейной промышленности в период между двумя мировыми войнами. Так что у меня есть корни. Моя семья живет в этом районе уже несколько поколений. Детройт - мой дом. Я считаю его очень важным для себя местом, и моей миссией всю жизнь было сделать так, чтобы будущие поколения жили в городе лучше, чем тот, в котором выросла я. А еще у меня до сих пор есть родственники в Беларуси. Они живут недалеко от Бреста, в деревне Спорово. Я очень надеюсь однажды их навестить".

Кузница мира стала "ржавым поясом" - как убили промышленность США С 19 века США подпоясывал промышленный пояс. Сейчас он "заржавел", но когда-то благодаря ему создавались и процветали угольные шахты и железные рудники

Отец Лары был плотником со своим небольшим бизнесом, но предпринимательство прогорело во время экономического кризиса 2008 года, но у матери собеседницы была неплохая работа. Тем не менее жизнь была тяжелой. "Я знала многих людей, которые потеряли свои дома, чьи родители лишились работы и не смогли легко оправиться от этого. Экономический спад сильно ударил по Детройту, промышленности. Хорошо оплачиваемые рабочие места и так уже были в упадке, поэтому многим людям приходилось очень нелегко. Я сама сильно ощутила последствия экономического кризиса", - добавила девушка.

В Детройте происходит многое - что-то хорошее, что-то плохое. Наблюдается даже некоторый экономический подъем, но главная история - масштабная деиндустриализация. Город потерял большую часть своей промышленности. Многие из оставшихся предприятий постепенно закрываются. Одно из мест - сталелитейный завод на острове Зук, который был выведен из эксплуатации в последние 3-4 года.

Изначально болотистый полуостров купил мебельный магнат Самуэль Зук, где хотел построить поместье, но болото не дало развернуться. В 1891-м наследники продали остров под свалку, но на пороге стоял промышленный бум. В 1902 году здесь появилась первая печь для чугуна. В 1920-х годах Генри Форд расширил канал, отрезающий остров от материка, для грузовых судов. К 1950 году остров Зук считался одним из крупнейших сталелитейных центров мира. В годы пиковой нагрузки здесь трудились более 16 тыс. человек, однако слава и деньги не постоянны.

Глобализация, перенос производств в регионы с дешевой рабочей силой, отсутствие модернизации - все это подкосило стального исполина. Промышленный пояс США начала "разъедать ржавчина".

Остин Кидд, представитель Центрального комитета американской коммунистической партии в г. Детройт (США):

"В районе Делрей находился цементный завод Peerless Cement. Когда-то он был заводом мирового уровня и лидером в своей отрасли. Сейчас он, к сожалению, закрыт. Раньше здесь очень хорошо платили. В сталелитейной промышленности и на цементном заводе - некоторые члены моей семьи работали здесь в 1990-х годах - получали 20 долларов в час или даже больше. Это были хорошие деньги по тем временам. Это была вполне достойная зарплата. А 1990-е годы считались временем, когда Детройт был в упадке".

Еще одна известная достопримечательность в Детройте - завод Packard. Это был один из крупнейших заводов по производству автомобилей и тесно связан со сталелитейными заводами. На этих фабриках работали тысячи людей. Сейчас многие из них реконструируются. Возможно, здания превратят в квартиры или во что-то подобное.

С жильем тоже не все так просто - оно дорогое, и позволить себе его может далеко не каждый.

"Я считаю, что Детройт может расширить то, что у него уже есть. Он не потерял все свои производственные мощности. Меньше мили от города все еще работают автозаводы. Моя американская мечта заключается в том, чтобы не видеть подобного в повседневной жизни. Если я планирую будущее здесь и собираюсь строить семью, то я хочу, чтобы мои дети росли в районе, который не приходит в упадок", - поделилась Лара Дмитручина.

Такие люди, как Остин и Лара, верят в свой город, а ведь были же 1940-е и 1950-е годы, когда люди толпились, строили семьи, рожали детей. Казалось, этому не будет конца. Сталелитейные и автомобильные гиганты чувствовали себя неуязвимыми, но пока они использовали оборудование 1920-х годов, в Японии и Германии уже строили с нуля суперсовременные заводы.

В городах "ржавого пояса" остались брошенные заводы и ржавеющие станки, а еще полуразрушенные школы, театры, церкви. Молодежь уехала. Из-за депрессии происходит опиоидный кризис. Регион буквально накрыла волна смертей, отчаяния и передозировок. Люди теряли работу, перспективы, надежду и жизнь. В городах-призраках остались те, кто не мог переехать - не хватало квалификации, здоровья, денег, сил или были обременены больными родственниками.

Детройт поглотила опиоидная эпидемия. "К сожалению, это очень тесно связано с жадностью фармацевтических компаний. Все началось с того, что врачи стали массово выписывать людям опиаты, и люди начали подсаживаться на них", - рассказал Остин Кидд.

Но откуда вообще взялись опиоиды в промышленном сердце сверхдержавы? Работа в шахтах и на заводах была тяжелой и приводила к хроническим болям в суставах, спине. Людям прописывали обезболивающие. Фармкомпании слетались стервятниками на такой богатый рынок. Они убеждали врачей, что их препараты не вызывают зависимости, и рецепты выписывались тысячами. В Западной Вирджинии, Огайо и Пенсильвании перед людьми закрывали двери обанкротившиеся заводы, а открывали объятья аптеки и фармацевтические гиганты. Одна таблетка - боль уйдет, и жизнь станет легче.

Люди начали получать рецепты, чтобы перепродавать таблетки. Это превратилось в своего рода наркобизнес, поэтому когда власти решили с этим покончить, они ввели больше ограничений и усложнили получение этих опиатов, но зависимость людей от них не исчезла. Хоть государство сказало "хватит", наркотики были все еще нужны.

"От отсутствия опиатов люди могут умереть, поэтому, к сожалению, они перешли на уличный героин. А когда его стало труднее достать, люди перешли на еще более сильные вещества - фентанил и карфентанил. Карфентанил, кстати, новинка, которая появилась недавно. Он в 10 или даже в 100 раз сильнее фентанила, просто безумие. Люди подсаживаются на наркотики, а слезть с них крайне сложно, и это разрушает районы", - сожалеет представитель Центрального комитета американской коммунистической партии в г. Детройт.

До сих пор в этом регионе фиксируется один из самых высоких уровней смертности от опиоидов во всех США.

Советскому человеку тех же 1970-х годов не понять тоски и безысходности маленьких депрессивных американских городков. В СССР были колхозы, коллективные работы, масштабные стройки, студотряды и планы пятилеток. А в городах-неудачниках США остались пару тысяч населения, закрывшиеся кафе, пустые кварталы, заколоченные дома и социальные службы. А еще никаких перспектив и денег, чтобы уехать. Поэтому люди предпочитают жаловаться на депрессию, боли, получить рецепт и уйти от проблем этого мира.

Как США построили стальную империю, протянув промышленный пояс от Атлантического побережья до Великих озер. Как возможно уничтожить одним махом целые отрасли и города, бросив тысячи людей на произвол судьбы. Об этом и не только смотрите в цикле документальных фильмов "Убить идеалы".

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