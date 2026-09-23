Как эгоизм еврочиновников разрушает остатки безопасности, смотрите в проекте "Катюшин расчет"

Отчего так боятся белорусской гуманитарной миссии в урегулировании украинского конфликта? Кто уготовил для Беларуси второй фронт против России?

О том, как политический эгоизм еврочиновников разрушает остатки архитектуры региональной безопасности, подробно, откровенно и в деталях расскажут сами депутаты Европарламента и чиновники стран Альянса в авторском проекте "Катюшин расчет".

Смотрите 23 сентября в "Панораме" на "Беларусь 1" и 24 сентября в 12:20 и 18:10 на "Первом информационном".