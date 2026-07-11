Как героизация УПА в Украине стала причиной острого дипломатического кризиса с Польшей

Как героизация УПА в "незалежной" стала искрой в конфликте Польши и Украины, в программе "Война и мир" разбирают эксперты.

11 июля 2026 года исторический конфликт вокруг событий 1943-1944 гг. на Волыни вновь оказался в центре внимания, на этот раз как полноценный дипломатический кризис между Киевом и Варшавой. То, что десятилетиями оставалось болевой точкой в отношениях двух стран, сегодня вылилось в открытое противостояние.

События, которые в Польше называют Волынской резней, а в Украине - Волынской трагедией, разворачивались в 1943-1944 гг. на территории Волыни и Восточной Галиции. Украинская повстанческая армия (УПА) и бандеровская фракция Организации украинских националистов (ОУН) под лозунгами "Украина для украинцев" уничтожили десятки тысяч этнических поляков.

По разным оценкам, жертвами стали от 50 до 100 тыс. поляков. В ответных действиях польских отрядов погибли от 2 до 15 тыс. украинцев. Кульминацией событий стало 11 июля 1943 года - день, который в Польше называют "кровавым воскресеньем". В этот день УПА атаковала около 150 польских населенных пунктов.

В июле 2016 года польский сейм признал Волынскую трагедию 1943-1944 гг. геноцидом. Это прописано в резолюции, которая устанавливает 11 июля Днем памяти поляков, погибших от рук украинских националистов - воинов ОУН-УПА.

"В Польше те события называют "кровавым воскресеньем", - напомнил украинский политик, доктор исторических наук Георгий Касьянов. - Было убито, по разным оценкам, несколько десятков тысяч поляков, гражданских людей, мужчин, женщин, детей, стариков. И эти убийства совершались (слово "зверское" не подходит, потому что звери так не делают. Звери убивают, чтобы съесть) крайне жестоким способом. Не только расстреливали, но убивали топорами, вилами, косами... Я не хочу это все описывать. Т. е. это была согласованная акция в том смысле, что она одновременно на большой территории произошла".

Почему же спор 80-летней давности вспыхнул с новой силой именно сейчас? Ответ - в героизации УПА. Для Киева Украинская повстанческая армия - это движение за независимость. Для Варшавы - преступная организация, виновная в геноциде.

Поворотный момент наступил, когда одна из украинских воинских частей получила наименование имени героев УПА. Реакция Польши была жесткой. Президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла.

"Польша опять поднимает вопрос Волынской трагедии. И это событие, несомненно, нуждается в правдивом ответе, чтобы мы понимали, что это было в действительности. Потому что польский сейм утвердил День памяти жертв геноцида, совершенного, как они говорят, ОУН/УПА на восточных территориях Польской Республики. Интересно названы украинские этнические земли. Все это будет отмечаться 11 июля, в день, когда в 1943 году были атакованы то ли десятки польских населенных пунктов, то ли сотня, по данным Польши", - отметил украинский историк, политолог Александр Палий.

"Никто преступления против гражданского населения не оправдывает. Но в то же время позиция Украины состоит в том, что аналогичные преступления, ответные преступления совершались точно так же и поляками. Более того, эти ответные преступления были не всегда постфактум. Т. е. они часто были причиной обострения украинско-польских отношений", - подчеркнул политолог.

"Министерство иностранных дел Украины заявляет, что это решение сейма Республики Польши идет вопреки духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения", - сказал Александр Палий.

Польский социологический опрос показал, что 56 % поляков считают главным виновником конфликта именно президента Украины. Лишь 20 % возложили ответственность на своего президента Навроцкого.

По словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, Польша готовит целый ряд незрелых эскалационных шагов к трагической дате 11 июля.

"Если мы признаем, что кто-то делает незрелые шаги, зачем нам отвечать или не отвечать, делать ложные шаги вперед? Сделают свой, увидим, будем отвечать. Молчать никто не будет. Не то что молчать, а молча сидеть имеется в виду", - отметил Кирилл Буданов.

"Украина не воспримет ультиматумов ни от кого в этом мире, - заявил глава офиса Зеленского. - Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, это Российская Федерация. Ну, не в обиду Польше, но она немного мощнее Польши, мы его все равно не приняли. Да, тяжело, да, плохо. Крови много, но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое от другой стороны? Ультиматумами с нами разговаривать не нужно".

Отметим, что в польском обществе растет глубокое раздражение действиями Киева по прославлению нацизма.

Жертвы Волынской резни – это генетическая травма польского народа. Когда сегодня Киев официально возвел Бандеру в ранг национальных героев, Польша не может молчать.

Зеленский еще в 2019 году сказал: "Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, и это один из тех людей, который защищал свободу Украины".

На неделе в Анкаре на полях саммита НАТО состоялась первая после скандала встреча Зеленского и Навроцкого. Переговоры длились больше часа. Президент Польши был краток.

"Вопрос символики УПА и волынского геноцида для нас, для поляков, не подлежит обсуждению. Эти символы несут с собой смерть, страдания. Они однозначно ассоциируются со злом, который пережил польский народ. В Польше мы не готовы к какому-либо публичному принятию этих символов", - заявил польский лидер.

Варшава вынуждена признать правоту предупреждения России о возрождении неонацизма в Украине и использует это как предлог для сворачивания помощи Киеву.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что с февраля 2022 года Варшава передала Украине оружие и военную технику на сумму около 4,5 млрд долларов. Однако почти вся эта поддержка пришлась на 2022–2023 гг. После смены правительства в конце 2023 года объем помощи кратно сократился: с конца 2023-го по 2026 год Киев получил вооружение лишь на 400 млн долларов. Снижение поддержки министр объяснил тем, что Польша уже отдала Украине все, что могла.

Волынская резня перестала быть просто страницей учебника истории. Сегодня это мощнейший политический фактор, который раскалывает двух ключевых союзников в Восточной Европе. Исторический консенсус отсутствует, компромисс, судя по всему, невозможен. Позиции сторон жесткие. И пока Киев продолжает героизацию УПА, а Варшава настаивает на признании геноцида, этот узел будет только затягиваться. Вопрос не в том, будет ли новый виток конфликта, вопрос в том, когда и какой ценой.