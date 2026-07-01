1 июля Китай празднует знаменательную дату - 105 лет со дня основания Коммунистической партии. Президент Беларуси поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что возглавляемый им Центральный комитет Компартии демонстрирует выдающуюся способность обеспечивать движение страны вперед.

Партия, изменившая судьбу великой цивилизации. Она была создана в годы национального кризиса и в начале пути в своих рядах насчитывала всего несколько десятков человек. Но эта сила, исполненная чувства долга и ответственности за судьбу Родины, сумела привести некогда бедную страну к процветанию, возродить цивилизацию с более чем 5-тысячелетней историей.

Под руководством Коммунистической партии Китай осуществил одно из самых масштабных преобразований в современной истории, превратившись из бедной страны в одну из ведущих мировых держав.

"105-летняя история Компартии наглядно демонстрирует, что она сыграла жизненно важную роль и выполнила большую историческую миссию. Со времени 18-го съезда КПК под руководством товарища Си Цзиньпина достигнуты выдающиеся результаты. План будущего развития Китая исключительно ясен. Он опирается на прочную теоретическую основу и эффективно воплощается в конкретные действия", - отметил заместитель главы Комитета по пропаганде и подготовке кадров ЦК Народно-революционной партии Лаоса Кхаммон Чантачит.

Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Пояс и путь" и предложил идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, открыл новую страницу китайской модернизации.

Китай не только добился выдающихся успехов в собственном развитии, но и предложил миру свое видение решения глобальных вызовов. Выдвинутая Си Цзиньпином концепция сообщества единой судьбы человечества призывает к диалогу вместо конфронтации.

"Экономические показатели Китая имеют огромное значение не только для народа Китая, это также очень важно для всего Азиатско-Тихоокеанского региона и мира за его пределами. Это большая, мощная и динамичная экономика, которая заинтересована во взаимодействии с внешним миром. Но с другой стороны, стратегия КПК в большей степени ориентирована именно на китайскую повестку дня", - сказал профессор китайской истории и современной политики Оксфордского университета Рана Миттер.

Сегодня 105-летняя Компартия Китая насчитывает более 100 млн человек, активных, убежденных, требовательных не только к руководству, но прежде всего к себе. КПК - воплощение трудолюбия, стойкости и созидательного духа китайского народа.