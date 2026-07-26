Как новый премьер Великобритании много обещал народу, но сделал ставку на Украину

В Британии в очередной раз сменился премьер-министр. Кир Стармер, потеряв доверие собственной партии, ушел в историю, а новым хозяином стал Энди Бернем.

Новоиспеченный лидер лейбористов уже успел засыпать сограждан ворохом обещаний: от дешевой коммуналки до тотальной зачистки интернета. Но самое интересное началось, когда дело дошло до бюджета.

Бернем признал: он готов урезать социальные пособия ради безоговорочной поддержки Киева. Подробнее об этом рассказали в рубрике "Полная Европа".

Не успели вынести из резиденции на Даунинг-стрит, 10 чемоданы Кира Стармера, как порог здания переступил новый премьер-министр - Энди Бернем. Пятый глава кабмина за последние 4 года сразу попытался разыграть карту "парня из народа". В своей инаугурационной речи Бернем клятвенно пообещал превратить лейбористов в партию для простых британцев и немедленно заняться внутренними бедами: транспортом, коммуналкой и миграционным кризисом.

Энди Бернем:

"Речь идет о том, чтобы вернуть истинные ценности и высокие стандарты в самое сердце государственного управления. Отныне забота о людях станет главным приоритетом во всем, что я делаю. Я отдам этому все свои силы и прошу каждого из вас двигаться вперед вместе со мной. Давайте возродим в нации чувство единства, общей цели и веры в лучшее. Пусть этот момент станет отправной точкой, когда Британия снова начнет верить в себя, моментом, когда мы вернем надежду".

Впрочем, аттракцион невиданной щедрости быстро закончился, уступив место прагматизму. Едва закончив раздавать обещания, Бернем тут же перешел к главному пункту программы - оборонным обязательствам. Он подчеркнул, что поддержка Украины останется непоколебимой и решительной, а свои первые международные телефонные звонки он сделает президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому. В общем, никакой революции, все исключительно в рамках новой-старой британской политики.

Как итог, киевский главарь чуть из штанишек не выпрыгнул, когда услышал заветный рингтон. А после побежал хвастаться: мол, Лондон и Киев - лучшие друзья и их ждет самое светлое будущее, особенно в вопросе "антибаллистической коалиции".

Ну а американский лидер, как и подобает бизнесмену, подошел к оценке общения с Бернемом с коммерческой точки зрения.

"Перед премьер-министром стоит масштабная задача, но он справится с ней, и, конечно же, США будут рядом, чтобы помочь! Мы предметно обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный союз, разминирование Ормузского пролива и многие другие важные темы. Звонок получился крайне интересным и прошел очень хорошо", - отметил Дональд Трамп.

Но откуда же Бернем собирается брать деньги на все эти геополитические игры? Естественно, не из собственного кармана. А потому ликование британцев быстро сменилось на уныние. Новый премьер среди прочего объявил, что сократит расходы на социальное обеспечение ради военного бюджета и выполнения обязательств перед партнерами. "Где логика?" - спросите вы. И будете правы. Но не зря же говорят: обещать - еще не значит жениться.

Кеми Баденок, лидер консервативной партии Великобритании:

"Он хороший парень. Но он стремится всем угодить. Эта работа - не конкурс популярности. Задача в том, чтобы сделать лучше жизнь людей за пределами этого здания. А он до сих пор не сказал, что конкретно собирается делать. Все это - просто воздушные замки и фальшивка".

Что же касается нового состава Кабмина, там тоже без потрясений. Ну, или почти. Например, министром обороны стал Уэс Стритинг, не имеющий никакого военного опыта, - он ранее возглавлял Минздрав. Главой МВД осталась Шабана Махмуд - та самая коренная британка, которая неистово сражается с нелегальной миграцией.

Но самое ироничное кадровое решение - назначение Джона Хили на пост министра финансов. Соль в том, что еще несколько недель назад Хили трудился министром обороны. Но демонстративно ушел в отставку после того, как прежнее правительство Стармера и казначейство наотрез отказались дать армии столько миллиардов, сколько он требовал. Теперь ему самому предстоит стать костью в горле для военной машины.

"Финансовый контроль - это главный долг любого канцлера. Это мой долг, и именно финансовое доверие обеспечивает нам экономическую стабильность для роста и национальную безопасность для защиты нашего общества. Так что вместе мы сталкиваемся с большими вызовами, но мы - одна команда", - отметил министр финансов Великобритании Джон Хили.

А вот реакция простых британцев на воцарение "Короля Севера" (как прозвали Бернема за его прошлое в должности мэра Большого Манчестера) оказалась во многом бурной и даже токсичной. И это дело не удивительное, за него ведь никто не голосовал и никто не выбирал. В общем, никакой демократии.

"Вести бизнес очень тяжело из-за высоких налогов и тарифов. Все растет: цены на дизель, на газ - все дается с огромным трудом. Посмотрим. Все они обещают, но своих обещаний не выполняют. Если он что-то там говорит, то, может, так и будет, нам остается только надеяться, и все, - обозначил один из местных жителей. - Но политикам мы не верим. И знаете, это абсолютно несправедливо. Должны пройти довыборы, должны быть нормальные выборы, нужно дать шанс и другой партии. А так - это никакая не демократия".

А знаете, что еще поразительно. Человек только пришел к власти, а всех уже волнует вопрос, когда он уйдет. Эксперты сходятся во мнении, что премьерство Бернема - это последняя отчаянная ставка разваливающейся правящей партии. Если он не сможет остановить падение уровня жизни в ближайшие месяцы, лейбористский проект будет просто похоронен. И тогда на авансцену выйдут отнюдь не консерваторы, а стремительно набирающая популярность партия Reform UK.

Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK:

"Среди прочего Бернем заявляет, что хочет осуществить самые масштабные изменения в политике за последние 40 лет. Но у этого человека нет абсолютно никакого мандата от избирателей. И было бы единственно достойным, правильным и надлежащим решением объявить всеобщие выборы по этому вопросу - и сделать это прямо сейчас. Иначе какой вообще смысл в выборах?"

Кстати, про сменяемость. Кот Ларри, который пережил уже 6 премьеров, уходить с Даунинг-стрит явно никуда не намерен. Он отказался комментировать журналистам предстоящее соседство с собакой Бернема. На прямой вопрос репортера Ларри не издал ни звука, демонстративно развернулся и под прицелом телекамер покинул кадр, всем своим видом давая понять, что готов к встрече и с восьмым. Хотя он их точно уже не считает.