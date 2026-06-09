Как оскорбление от судьи Индии за неделю вырастило движение "тараканов", популярнее правящей партии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cbc05c8-4089-4a72-b96b-c331560e4bd7/conversions/2bcef16e-abc7-4168-bd67-8521141d20ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cbc05c8-4089-4a72-b96b-c331560e4bd7/conversions/2bcef16e-abc7-4168-bd67-8521141d20ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cbc05c8-4089-4a72-b96b-c331560e4bd7/conversions/2bcef16e-abc7-4168-bd67-8521141d20ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cbc05c8-4089-4a72-b96b-c331560e4bd7/conversions/2bcef16e-abc7-4168-bd67-8521141d20ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Индии новое сатирическое движение "Народная партия тараканов" буквально за неделю вдвое превысила по популярности правящую партию. О том, как зумеры там консолидируются вокруг идей самореализации и хорошей жизни, рассказали в программе "Тренды".

Десятки миллионов человек объединились в социальных сетях после оскорбительного высказывания председателя Верховного суда Индии. Высокопоставленный чиновник в ходе рассмотрения дела о поддельных дипломах назвал молодых активистов "тараканами" и "паразитами".

"Народная партия тараканов" на протесте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a3b485d-9d8f-44b6-bd06-e961968fe3b5/conversions/3a2acc84-ca36-4fd6-ab57-d64b11a9c9cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a3b485d-9d8f-44b6-bd06-e961968fe3b5/conversions/3a2acc84-ca36-4fd6-ab57-d64b11a9c9cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a3b485d-9d8f-44b6-bd06-e961968fe3b5/conversions/3a2acc84-ca36-4fd6-ab57-d64b11a9c9cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a3b485d-9d8f-44b6-bd06-e961968fe3b5/conversions/3a2acc84-ca36-4fd6-ab57-d64b11a9c9cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Покупка свидетельств об образовании приобрела в Индии массовый характер. Для многих зумеров это единственный шанс претендовать на рабочие места в государственных компаниях. Оскорбление тут же вызвало широкое обсуждение в социальных сетях.

Политический активист и специалист в области цифровой коммуникации Абхиджит Дипке воспользовался ситуацией и объединил протестный потенциал в единое движение. Сейчас же он утверждает, что новая структура не имеет отношения к его прошлой оппозиционной деятельности.

Абхиджит Дипке, лидер политического движения "Народная партия тараканов":

"Я был связан с партией "Ахмадми" с 2020 по 2022 или 2023 годы. Я и не пытался это скрывать, потому что это мое прошлое, и я не думаю, что сделал что-то плохое. Сотрудничество с какой-либо политической партией - это не преступление. Так что я не вижу в этом проблемы. И пока я не позволю другим политическим партиям, в том числе "Ахмади", вмешиваться в дела. Ни одна политическая партия не будет иметь отношения к этому движению. Потому что молодежь в этой стране устала от всех существующих политических партий и теперь хочет создать свои собственные. Им нужна платформа, на которой они смогут заявить о себе".

Абхиджит Дипке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4aafca-e200-4538-9b9b-eeb0271cc62b/conversions/84efb599-8fc6-417d-b21e-5c9e39493772-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4aafca-e200-4538-9b9b-eeb0271cc62b/conversions/84efb599-8fc6-417d-b21e-5c9e39493772-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4aafca-e200-4538-9b9b-eeb0271cc62b/conversions/84efb599-8fc6-417d-b21e-5c9e39493772-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4aafca-e200-4538-9b9b-eeb0271cc62b/conversions/84efb599-8fc6-417d-b21e-5c9e39493772-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спустя несколько недель после создания "Народной партии тараканов" в Индии как по заявке вспыхнул скандал в сфере образования. 18-летний студент выявил некорректную работу новой системы электронной оценки результатов экзаменов. Бумажные бланки при сканировании имели размытое изображение, а программа давала сбои. К тому же выяснилось, что подрядчиком стала фирма, которая сменила название после аналогичного скандала в 2019 году.

Инцидент усилил политический кризис и интерес к деятельности "Народной партии тараканов". Почти 2 млн школьников вышли на протесты с требованием отставки министра образования.

Манси Сегал, актриса и участник протестов:

"Думаю, главная причина, по которой начались протесты и революция, - это экзамены и все, что с ними связано. Помимо этого не было такого движения, которое давало бы людям возможность высказываться и задавать вопросы, а "Народная партия тараканов" это позволяет".

Манси Сегал news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/729682c0-5bfe-4cc9-9640-9a958d710c9f/conversions/6129c1e1-e2cf-49ba-a840-7791df873aa1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/729682c0-5bfe-4cc9-9640-9a958d710c9f/conversions/6129c1e1-e2cf-49ba-a840-7791df873aa1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/729682c0-5bfe-4cc9-9640-9a958d710c9f/conversions/6129c1e1-e2cf-49ba-a840-7791df873aa1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/729682c0-5bfe-4cc9-9640-9a958d710c9f/conversions/6129c1e1-e2cf-49ba-a840-7791df873aa1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поколение зумеров - интересный общественно-политический феномен и даже движущая сила для современной революции. Профессор Скотт Галлоуэй утверждает, что молодые люди в возрасте 20-30 лет все реже выходят из дома из-за думскроллинга, онлайн-игр и ставок. Многие из них проводят на улице меньше времени, чем заключенные. Это погружает современного зумера в одиночество и увеличивает риск развития депрессивного состояния.

Зачастую зумеры с радостью откликаются на возможность стать частью большой команды, проявить себя и раскрыть творческий потенциал, особенно когда нет необходимости вставать с дивана. Так происходит первый шаг вовлечения в социальную, цифровую коммуникацию. Создание мемов, активные дискуссии в комментариях и конечно же установление флажков по принципу "свой-чужой".

В непринужденной игровой форме создается устойчивое сообщество единомышленников с общими идеями и ценностями. Структура, которой можно эффективно управлять для достижения политических целей уже в реальном мире. По такой схеме революции зумеров уже прошли в Непале, Мадагаскаре и Перу. Нарастающая волна приближается к Индии.

Джая Пракаш Нараяна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e84212a-a60a-4374-b75b-212370678aa0/conversions/da2618f0-b589-410f-aefb-d70dd4097e5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e84212a-a60a-4374-b75b-212370678aa0/conversions/da2618f0-b589-410f-aefb-d70dd4097e5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e84212a-a60a-4374-b75b-212370678aa0/conversions/da2618f0-b589-410f-aefb-d70dd4097e5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e84212a-a60a-4374-b75b-212370678aa0/conversions/da2618f0-b589-410f-aefb-d70dd4097e5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джая Пракаш Нараяна - председатель партии "Лок Сатта":

"Дети этой страны обделены и страдают. Они страдают, потому что у них есть ожидания. А в эпоху социальных сетей, круглосуточного телевидения и всевозможных стриминговых платформ мы видим, что происходит с богатыми и знаменитыми. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать, но у меня нет возможности осуществить эти мечты. И тогда возникает разочарование. Я думаю, что во многом происходящее - это результат разочарования, вызванного несоответствием между ожиданиями и реальностью, между мечтами и способностью воплотить их в жизнь".

В последние годы правительство Нарендры Моди демонстрирует курс на развитие национальных интересов. Суверенная политика Нью-Дели вызывает раздражение и обеспокоенность глобальных игроков. При этом администрация Белого дома открыто говорит о своих намерениях в регионе.