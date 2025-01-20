Как прошла инаугурация и чего ждать от нового президента США

Из 45-го в 47-го - Дональд Трамп стал новым президентом США. Минуя число 46…Теперь уже официально Дональд Трамп 47-й Президент США. Юбилейная церемония инаугурация главы Белого дома стартовала чуть более часа назад. Положив руку на Библию, белокурый республиканец произнес клятву.

Впервые за последние 40 лет "коронацию" президента США перенесли с улицы в центральный крытый зал под куполом Капитолия. Смену локации объяснили экстремальными холодами. Сегодня в Вашингтоне до 11 градусов мороза.

Джон Кеннеди давал присягу в минус 22 градуса. У них была куча снега в тот день. Барак Обама - в минус 25 градусов. Погода - очень удобный способ сказать, что да, на улице мы не сможем это проводить. Но, смотрите, мы живем в опасном мире. И одна из самых ужасных вещей, которая только может произойти, это если кто-то придет в жилете смертника. Мы же не знаем, кто пересекал нашу границу за последние 4 года.

Еще одно историческое явление: инаугурация совпала национальным трауром: из-за смерти Джимми Картера. Флаги над Капитолием и Белым домом приспущены.

Трамп - первый президент Штатов, в истории которого есть уголовные дела. И старейший американский лидер на момент вступления в должность - сегодня он на несколько месяцев старше, чем был Байден в день своей инаугурации.

Чуть позже в Овальном кабинете Белого дома новоиспеченный лидер подпишет первые указы. По прогнозам местных СМИ, их количество перевалит за сотню. Трамп имеет четкую позицию в отношениях с Россией и Китаем. Это ставит его жизнь под угрозу, в этом уверен американский предприниматель.

Роберт Кийосаки, бизнесмен (США):

"Если вы думаете, что жесткий лидер опасен, посмотрите, какой ущерб может нанести слабый лидер. Байден и Камала Харрис были худшими лидерами в истории Америки. Они причинили огромный вред нашей стране. Поэтому я сочувствую моему другу Трампу. Ему предстоит огромная работа. И вот почему его так быстро попытались вывести из игры. Они снова попытаются его убить. Я знаю это. Вы знаете это".

Fox News информирует: волна мер вызовет "шок и трепет в масштабах, невиданных ранее". К обещанной Трампом крупнейшей депортации нелегалов Мексика начала готовиться еще накануне.

В городе Тихуана, который граничит с США, объявлен режим ЧС. Некоторые мигранты настолько испугались, что решили "самодепортироваться".

Не будить лихо решили и сотрудники Госдепа. Десятки сотрудников, перестраховавшись, добровольно ушли в отставку.

Тревожатся и жители Гренландии. Дональд Трамп решил прикупить остров. Не для себя, конечно, а для того, чтобы "снова сделать Америку великой".

Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Трамп заявил, что хочет осваивать Гренландию, хочет подтянуть Канаду в зону американских интересов. У него планов много. Насколько успешно он это реализует, вопрос спорный. Но обобщая все, что он говорит, мы видим, что он хочет именно консерваторов объединить с научно-техническими достижениями и тенденциями их развития. Развитие Арктики, космос, искусственный интеллект, робототехника и многие другие вещи, и то, что в его команде Илон Маск находится, - это свидетельствует о том, что действительно он хочет переформатировать или придать новый концепт развития Америке, а может быть и всему Западу".

Новая метла хоть и по-старому метет. Трамп планирует отменить законы Байдена и ввести свои по новой. Республиканцу уже удалось стать любимчиком зумеров. TikTok начал восстанавливать работу своих сервисов в США после заявления нового хозяина Белого дома о намерении снять запрет.