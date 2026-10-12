Как счета за тепло обнуляют кошельки европейцев - в "Таблице Менделевой"

Жители еврозоны затягивают пояса на старте отопительного сезона. Там цены на газ уже взлетели на 140 %, в Литве людям не по карману даже дрова, полякам придется платить за выключенные батареи.

Европа готовится к самой дорогой зиме. Смогут ли обычные семьи согреться теплом "европейских ценностей", когда счета за газ станут неподъемными? И какой окажется реальная цена этой солидарности, если хранилища пусты, а настоящие морозы уже на пороге?

Глава Еврокомиссии вышла к трибуне с лицом человека, который только что заглянул в общеевропейский кошелек и обнаружил там лишь чеки за прошлый месяц. Жителям Старого Света официально и без лишней романтики рекомендовали приготовиться к "тяжелой зиме".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Бизнес испытывает сильное давление, людям трудно оплачивать счета. И ситуация, безусловно, может усугубиться с приближением зимы. Мы должны действовать незамедлительно, чтобы защитить тех, кто больше всего нуждается в помощи. И сделать все, чтобы после выхода из этого кризиса, мы стали более сильными. Мы должны решить структурные проблемы, лежащие в основе этого кризиса".

Впрочем, для того чтобы понять масштабы грядущего кризиса, не нужно быть главой Еврокомиссии. Достаточно просто посмотреть на табло любой европейской автозаправки. С конца февраля цена на газ подскочила на 140 %. Дизельное топливо, на котором держится вся европейская логистика, подорожало ровно вдвое. В попытках судорожно перекупить объемы топлива у других поставщиков, чтобы хоть как-то компенсировать дефицит, Европа потратила на импорт дополнительно 100 млрд евро.

Обидулла Джабар, водитель (Великобритания):

"Покупая топливо, я вынужден думать о том, на что еще придется тратить деньги. Раньше я заправлялся, скажем, на 79 долларов. Теперь же мне приходится тратить 119 долларов, чтобы проехать то же самое расстояние. А ведь нужно оплачивать и другие нужды, и рост цен на топливо доставляет мне массу проблем".

Отопительный сезон Европа встречает с рекордно низкими показателями. Хранилища заполнены всего на 72 %. Это абсолютный минимум для этого времени года за всю историю наблюдений, пишет The Economist. Для сравнения в прошлые годы средний показатель держался на отметке 88 %. Разрыв в 16 % это и есть та самая пропасть, в которую летит европейский уют.

"Ледниковый период" обещают Германии. Локомотив Европы заглох на отметке в 57 % заполненности хранилищ. Аналитики осторожно шепчут: пронесет, если зима будет аномально теплой.

Дэн Йоргенсен, еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства:

"В этом году мы уже переплатили за энергоносители более 100 млрд евро, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти. Это наглядно демонстрирует, насколько пагубна наша зависимость от источников энергии из других регионов мира".

Вильнюс так долго и упорно боролся за полную энергетическую независимость, что в итоге успешно подготовился к самой дорогой зимовке в своей истории. Государственный совет по регулированию энергетики уже официально огорчил граждан: в предстоящем сезоне тепло обойдется как минимум на четверть дороже. Рассчитывать на биотопливо тоже не приходится.

Дрова в Литве подорожали на 40 %. Тот редкий случай, когда поленья становятся предметом роскоши. А в соседней Польше с 1 января вступают в силу новые правила расчета стоимости отопления в многоквартирных домах. И они не в пользу простых людей. Полякам придется платить "минималку" за тепло, даже если радиаторы в квартире полностью перекрыты.

Не отстает от трендов и Молдова. Здесь для простых потребителей тарифы на газ выросли почти на треть. Для страны, где расходы на коммунальные услуги и без того составляли львиную долю доходов населения, это превращается в квест на выживание.

Зима не просто близко. Она уже в отчетах и пустых резервуарах. И греться европейцам в ближайшие месяцы придется разве что чтением свежих новостей о "европейских ценностях" при свечах. Потому что электричество больно бьет по кошельку.