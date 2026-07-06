Как снова вернуться в Елисейский дворец в 2032 году: изящный план Макрона

СМИ Франции сообщают, что Макрон не намерен расставаться со своим креслом навсегда. Его советники разработали изящный план, который позволит президенту Пятой республики вернуться в Елисейский дворец уже в 2032-м.

Следующим летом Макрон лишится своего места. 5 лет проведет под крылом французского миллиардера Ньеля, а затем станет баллотироваться вновь.



Эксперты считают эту затею безнадежной: сейчас рейтинг Макрона колеблется у цифры в 20 %, регулярно опускаясь ниже. Но допускают любой исход. Ведь Макрона начали двигать в президенты, когда он не был особо известен. То есть, при наличии денег и заинтересованности олигархата, лидером Франции можно сделать любого.