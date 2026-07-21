Как США бьют по Ирану и почему Франция отказывается от Windows

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Хрупкое перемирие сожжено: США и Иран снова обмениваются ударами.

Конец приватности: в Германии разрешат слежку и вербовку подростков.

Цифровой бунт Парижа: 2,5 млн компьютеров в госсистеме Франции прощаются с Windows.

Падение Стармера. Почему в Англии лидеры меняются как перчатки?

Обо всем этом ведущие эксперты и политологи расскажут в программе "Тренды".

Смотрите 21 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.