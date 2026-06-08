Как США используют бюджет ООН как инструмент давления и почему мир уходит к ситуативным коалициям

Как США используют бюджет ООН как инструмент давления news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3bc0af2-0ac7-4983-99e7-ab6daf3c8fcd/conversions/b2696d40-35d9-4440-9397-10ebe1f6a5d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3bc0af2-0ac7-4983-99e7-ab6daf3c8fcd/conversions/b2696d40-35d9-4440-9397-10ebe1f6a5d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3bc0af2-0ac7-4983-99e7-ab6daf3c8fcd/conversions/b2696d40-35d9-4440-9397-10ebe1f6a5d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3bc0af2-0ac7-4983-99e7-ab6daf3c8fcd/conversions/b2696d40-35d9-4440-9397-10ebe1f6a5d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вокруг ООН в последние годы особенно много разговоров и предложений. Когда мир стремительно слетает с катушек, разумеется, все больше вопросов к его медиатору. Но у его самого дела идут не очень. Главный миротворец планеты не всегда может оплатить собственный счет за электричество.

Некролог организации выписала газета The Wall Street Journal. Журналисты уверены, финансовый крах неизбежен. Они прогнозируют нули на счетах уже к середине августа 2026 года. Про перспективу коллапса не раз говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал ситуацию гонкой к банкротству.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Сегодня может сложиться такая ситуация, при которой ООН будет испытывать резкий дефицит в финансировании, особенно международных гуманитарных программ, потому что не всем нравится, как они сегодня исполняются и какой KPI они все-таки дают. Так что мы стоим, наверное, на пороге условного реформирования ООН. В какую сторону, я, конечно, предположить даже не могу. Но с приходом Гутерриша организация, к сожалению, во многом проявляет себя слабой, инертной, политизированной".

И вот уже Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека, отмахивается от назойливых журналистов. На брифинге его прижали к стенке вопросом о "судном дне". Пришлось увиливать.

Скриншот с интернет-портала pravda.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fde889-17bb-4d31-bb6b-83fdf6879127/conversions/853f582d-d44b-4d91-9232-e57648af1193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fde889-17bb-4d31-bb6b-83fdf6879127/conversions/853f582d-d44b-4d91-9232-e57648af1193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fde889-17bb-4d31-bb6b-83fdf6879127/conversions/853f582d-d44b-4d91-9232-e57648af1193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fde889-17bb-4d31-bb6b-83fdf6879127/conversions/853f582d-d44b-4d91-9232-e57648af1193-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Мальцев, юрист по банкротству юрлиц:

"Это юридический тупик. Если крупнейшие доноры перекрывают кран, организация превращается в сувенирную лавку с дорогой арендой. Процедуры банкротства для межгосударственных структур не прописаны, что создает хаос".

Будет ли банкротство, конечно, еще под вопросом. Но Белый дом, похоже, намерен как минимум проучить ООН. Хотя администрация президента США Дональда Трампа открыто называет расходы на ООН неэффективными и требует реформы организации. Разумеется, в своих интересах.

Вернувшись в Белый дом, Трамп распорядился резко урезать американские взносы в бюджет ООН - регулярные и добровольные, так как считает организацию неэффективной и слишком дорого обходящейся Вашингтону. США не выплатили обязательные взносы и вышли из ряда программ ООН, включая ВОЗ. Финансирование гуманитарной помощи Вашингтон сократил практически втрое: с более чем 10 млрд долларов в год до примерно 3,8 млрд. Если американская задолженность сохранится, уже в 2027 году США могут временно лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН.

Скриншот с интернет-портала pravda.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de53670-9c84-4f97-96d1-2795806c60be/conversions/d574480d-9af8-4457-9c13-7bad06926a38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de53670-9c84-4f97-96d1-2795806c60be/conversions/d574480d-9af8-4457-9c13-7bad06926a38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de53670-9c84-4f97-96d1-2795806c60be/conversions/d574480d-9af8-4457-9c13-7bad06926a38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2de53670-9c84-4f97-96d1-2795806c60be/conversions/d574480d-9af8-4457-9c13-7bad06926a38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бюджет ООН формируется из взносов стран-членов. Его величина зависит от размера экономики. Логика простая: кто богаче - тот и платит больше.

Вот так распределяется шкала взносов: США - 22 % бюджета. Китай - 15 %. Япония, Германия, Великобритания - еще около 15 % на троих. Россия - 2 %. Остальные 188 стран - все, что осталось.

Главная причина сползания в финансовую яму - не платят те, кто должен платить. Крупнейшие доноры - США и Китай. На их долю приходится почти половина бюджета организации. Вашингтон задолжал более 4 млрд долларов, Пекин - 455 млн.

Скриншот публикации Telegram-канала IZ.RU news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43036462-8aa2-49d6-b8e3-0532a2f35c14/conversions/f5e74e77-3d6f-4d92-a143-e06a40a7753f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43036462-8aa2-49d6-b8e3-0532a2f35c14/conversions/f5e74e77-3d6f-4d92-a143-e06a40a7753f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43036462-8aa2-49d6-b8e3-0532a2f35c14/conversions/f5e74e77-3d6f-4d92-a143-e06a40a7753f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43036462-8aa2-49d6-b8e3-0532a2f35c14/conversions/f5e74e77-3d6f-4d92-a143-e06a40a7753f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пекин недавно перевел 800 млн долларов. И секретариат признал: дышать стало легче. Но это лишь отсрочит болезнь. ООН требует деньги от всех, но в ответ тишина. В итоге у организации, которая должна спасать мир, нет денег на бумагу для принтера

Никита Волков, финансовый аналитик:

"Мы видим перераспределение веса. Кто платит, тот и заказывает музыку. США сознательно подрывают институты, которые перестали быть их ручным инструментом. Это типичный макроэкономический шантаж".

Следом подтянулись другие: Аргентина объявила о выходе из ряда программ ООН. Израиль заморозил взносы из-за позиции по Газе. Россия платит выборочно - только то, что считает нужным.

Но кризис ООН куда глобальнее, чем просто нехватка финансов. Его называют еще одним подтверждением глобальной трансформации мира. Налицо тревожная и опасная тенденция разрушения привычной архитектуры, в том числе правового фундамента. Когда универсальные международные институты теряют свой вес, а на первый план выходят коалиции и региональные блоки.

Скриншот с сайта "МИЦ "Известия" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd30471-e4c5-4ecc-8cee-88f4265c07e3/conversions/96564382-410b-47c6-a566-772e38f1d699-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd30471-e4c5-4ecc-8cee-88f4265c07e3/conversions/96564382-410b-47c6-a566-772e38f1d699-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd30471-e4c5-4ecc-8cee-88f4265c07e3/conversions/96564382-410b-47c6-a566-772e38f1d699-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd30471-e4c5-4ecc-8cee-88f4265c07e3/conversions/96564382-410b-47c6-a566-772e38f1d699-xl-___webp_1920.webp 1920w

В свою очередь в ООН считают, что отдельные страны их попросту шантажируют: используют задолженности как инструмент политического влияния.

Сергей Миронов, политолог:

"Денежные потоки в международной дипломатии всегда были грязными. Сейчас мы видим, как Вашингтон использует бюджет как удавку. Если ООН не прогнется под новые требования Трампа, ее просто обанкротят".

Тишина в кабинетах точно не сделает мир стабильнее. Когда все громче гремит оружие, а дипломатия тонет в ругани и бесконечных спорах - какой бы ни была ООН с точки зрения влияния на конфликты - без любой структуры, которая пытается объединить и образумить горячие головы, ничего хорошего международные отношения точно не ждет. Или политики просто забыли, зачем ООН создавали. И вспомнят только тогда, когда вновь станет очень страшно.