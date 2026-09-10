Как тарифные пошлины стали главным инструментом внешней политики США? Смотрите в проекте "Блиц"

Экономическая блокада Ирана, нефтяное соглашение с Венесуэлой и торговая напряженность с Канадой - почему громкие сделки и тарифные пошлины становятся главным инструментом экономической и внешней политики США?

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