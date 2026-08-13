Краткий пересказ от ИИ

Польша и Германия вступили в жесткую конкуренцию за право развернуть на своей территории производство американских ракет для систем ПВО Patriot. Борьба за американские технологии обострилась после того, как Трамп выразил сомнения в целесообразности выдачи Киеву лицензии на собственное производство ракет.

Белый дом продолжает изучать этот вопрос, однако европейские союзники уже включились в гонку за право стать ключевым оборонным хабом Европы.

В конце июля Зеленский в очередной раз поднял ставки в информационной войне, заявив о прорывной договоренности с Трампом: якобы Киев все же получит лицензию на производство американских ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Новость завирусилась, но сухой остаток международной аналитики и резкие заявления из Вашингтона быстро спустили эту историю с небес на землю.

Как отмечает британская The Telegraph, надежды Киева были разрушены стремлением Вашингтона сохранить за собой свои секретные технологии. Речь идет не просто о чертежах корпуса ракеты, а о ключевом элементе - активной радиолокационной головке самонаведения PAC-3 производства корпорации Boeing. Этот радар - "глаза и уши" перехватчика. Именно он в последние секунды полета вычисляет траекторию баллистической или сверхзвуковой цели и наводит ракету на прямое столкновение. США охраняют эту технологию с религиозным трепетом.

На сегодняшний день в мире есть лишь две страны, получившие лицензию на частичное производство Patriot. Германия получила ее 4 года назад, но еще не произвела ни одной ракеты (для этого необходимо найти и лицензировать около двух десятков поставщиков, участвующих в различных этапах производственного процесса). А Япония получила лицензию в 2005-м, Токио выпускает 30 ракет в год.

В самих Штатах наблюдается острый дефицит компонентов и сырья, который уже много лет не позволяет Пентагону масштабировать производство.

Энтони Балладон, коммерческий директор Phoenix Tailings:

"С ростом числа глобальных конфликтов увеличивается спрос на редкоземельные металлы, но также возрастает и дефицит предложения. В конечном итоге восполнение этих запасов и наращивание производства в сроки, необходимые для удовлетворения оборонных потребностей и соблюдения требований, - сложная задача. Мы прилагаем огромные усилия и работаем в сжатые сроки, чтобы нарастить производство".

Пока Киев мечтает о собственных заводах, в европейской части континента разгорается системный кризис. По сообщению Politico, европейские страны массово отказываются передавать Украине комплексы Patriot.

Киев отчаянно пытается пополнить запасы ПВО, но арсеналы так называемых партнеров истощены до критического уровня. Внутренний раскол на этом фоне обостряется с каждым днем.

"Киеву нужны сотни перехватчиков, но новое производство начнется слишком поздно, война с Ираном истощила американские поставки, а несколько ведущих европейских спонсоров Украины заявляют, что у них осталось мало таких аппаратов, которые они могли бы безопасно передать в дар", - пишет Politico.

Германия, которая долгое время была донором ПВО для Украины, официально объявила: Берлин достиг минимального уровня собственных запасов. Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне провел аудит пентагоновских запасов и пришел к неутешительным выводам: в американских арсеналах осталось около восьми сотен противоракет для систем Patriot. Дональд Трамп предельно ясно ответил на запрос Зеленского о поставке 300 перехватчиков.

Дональд Трамп, президент США:

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Байден отдал ему боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я покидал должность, склады были полны, а он раздал большую часть. Теперь мы восстанавливаем запасы".

Газета "Речь Посполита" сообщает: производство такого масштаба может стать легкой мишенью. Польское издание подчеркивает: все эти громкие заявления не более чем попытка Киева выдать желаемое за действительное перед тяжелой зимой. Ситуация с ПВО критическая, запасы тают, а Белый дом прямо отказывает в экстренных поставках.