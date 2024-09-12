Как Варшава перекрывает кислород белорусским беглым и эмигрантам - в рубрике “Катюшин расчет”

Белорусы столкнулись с суровой реальностью в Польше. Варшава старательно перекрывает кислород белорусским беглым и эмигрантам. С недавних пор польский МИД все чаще отказывает в студенческих визах, причем даже тем, кто уже отучился год и более. Кроме того, в рамках ужесточения миграционной политики теперь всем, кто приезжает учиться или даже работать, необходимо пройти процедуру подтверждения своих знаний. Студентам - подтвердить аттестат, специалистам - диплом и т. д.

Многие квалифицированные специалисты с дипломами вынуждены идти на заправки, склады или работать санитарами. Как белорусы, уехавшие в рай польской демократии, оказались крайними в правительственном коррупционном скандале по продаже виз мигрантам, расскажет Екатерина Тихомирова.

Полупанические настроения

В народе это называют "поматросили и бросили". Польша больше не для всех белорусов. Студентам отказывают в визах или выдают, но так, что до начала учебного года документы не подготовить. Белорусские врачи с опытом работают санитарами. Дипломы, аттестаты, степени, знания нужно подтверждать, порой экзаменом. Специалисты высокой квалификации не нужны, разве что гастарбайтеры.

Начнем, пожалуй, со студентов. На поверку их просто задушили бюрократией. Напомню, еще в сентябре 2023 года в Польше разгорелся скандал, правительство "ПиС" оказалось замешено в продаже виз мигрантам. Тогда при старом правительстве пана Моравецкого историю замяли. Но с приходом Туска ветер подул с другой стороны и выдул из-под ковра старые грязные делишки.

Предыдущее правительство нагрело руку на миграции и заполонило ЕС мигрантами. Отдельной строкой, оказывается, замешаны и польские вузы. Т.е. студентов зачисляли, им выдавали визы, они прибывали якобы учиться, но на самом деле Польша была лишь шенгенским вокзалом (якобы студенты спокойно эмигрировали дальше).

"Вузы не проверяют уровень квалификации иностранцев, желающих обучаться в Польше. Например, они даже не могут проверить, действительно ли кандидат окончил среднюю школу", - написал вице-консул Польши в Индии Матеуш Рещик.

Грянул гром, и нострификация упала на голову студентов (мы говорим о белорусских). Нострификация - это такая бюрократическая польская процедура подтверждения образования, дипломов и степеней иностранцев. Чтобы ее пройти, в некоторых случаях нужен сертификат сдачи ЦТ, например, (это касается студентов). Но и тут беда, как получить эти документы, если, во-первых, визу открывают только за 2 недели до начала учебного года, а он в октябре. Т.е. за эти 2 недели нужно подтвердить свое образование. А это не апостиль или перевод, а конкретно на месте подтверждение своих знаний. А еще, конечно, перевести бумажки и их заверить. Во-вторых, польский МИД начал отказывать в визах вообще. Не консульство, а МИД.

“Проблема заключается в том, что белорусским студентам и абитуриентам, которые сейчас обучаются в Польше, начали отказывать в студенческих визах. И те люди, которые не первый год учатся, не смогли получить визу, получали отказ по 8-му пункту, что они не привели нормальных доказательств, что они едут на учебу в Польшу", - рассказывает девушка.

Кстати, раньше у белорусских студентов тоже были проблемы. Нет, их зачисляли и не требовали подтверждения знаний, однако коэффициент белорусским студентам намеренно занижали и устраивали другие препятствия для их поступления.

В чатах обсуждают такие вопросы:

"Добрый вечер. Я окончила первый курс в высшем учебном заведении в Польше. Кто-то сейчас делал студенческую визу? Требуют ли у второкурсников нострификацию?"

"Добрый день, друзья! Кто сталкивался с проблемой отказа нострификации при поступлении. Что вы делали в таком случае?"

"День добры, сегодня в полициальной школе объявили, что белорусам, которые окончили школу после 2005 г., нужна нострификация аттестата. Кто-нибудь знает, что это такое и как это сделать. Спасибо".

"Я в шоке, потому что у нас приняли документы, мы уже учимся полгода и сдали экзамены за 1 полугодие, а сегодня объявили, что нужна нострификация".

"В общем все тяжело. Так еще и по студвизам отказы пошли массовые. И судя по всему, из-за отсутствия в документах нострификации и языкового сертификата".

Важная деталь по процессу подтверждения. Комиссия проверяет документы, учебные планы, количество часов по каждому предмету, успеваемость, часы практики. И если решает, что оценки ниже допустимых или же есть разница в учебном плане, - экзамен. Оплата за рассмотрение заявления составляет максимум 50 % заработной платы профессора, который будет заниматься этим делом. Впрочем, и эта проблема не только студентов, а в принципе всех дипломированных специалистов и не только, которых сначала Польша заманивала, а потом слила. Процедура подтверждения нужна и для полицеальной школы - место, где белорусы получали переквалификацию, а часто использовали как раз, чтобы задержаться в Польше.

“Много кто из Беларуси взял с собой дипломы. Приехали с дипломами. Им, насколько я знаю, нужна эта нострификация, тогда диплом будет признаваться. Очень много людей со специальностями работают там, где нашлась работа”, - говорит мужчина.

Приехать в Польшу с дипломом, однако работать на складах, перефасовывать и упаковывать товары. Так, например, врачи, даже пройдя нострификацию, подтвердив свое образование, оказались на заправках. Или же анестезиологи были вынуждены работать санитарами.

Анестезиолог Сергей рассказал, что когда он пришел работать без PWZ, ему было предложено, поработать санитаром. "И достаточно длительно это все продолжалось. Сколько это продолжалось? Я лично ждал PWZ 9 или 10 месяцев. Бывали такие периоды, конечно, что очень обидно тебе становилось", - признался он.

"Наверное, они нас боятся, - предположила анестезиолог Светлана. - Хотя почему-то считают, что в Республике Беларусь мы, может, в палатках оперируем. У нас отличное образование, у нас шикарное оборудование (такое же, как в той, где мы работаем, определенные вещи даже отсутствуют из того, что есть у нас в Республике Беларусь). И они всего этого боятся. Они боятся, что мы займем их рабочие места, что мы можем лучше, чем они работать, можем больше работать, чем они".